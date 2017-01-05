Son Dakika Haberleri E-gazete 5Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

FETÖ'nün sözde Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı "imamı" belirlendi

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün Milli Eğitim Bakanlığı imamının Sait K. olduğu belirlendi. Ayrıca 12 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Tokat'ta 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü FETÖ'ye yönelik soruşturma, geniş kapsamlı sürdürülüyor. Bu kapsamda örgütün, Milli Eğitim Bakanlığı içerisindeki yapılanması da deşifre edildi. Yapılan çalışmada örgütün Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı imamının Sait K. olduğu belirlendi. Ayrıca Türkiye Aktif Eğitim Sendikası İmamı Kumru G., Türkiye MEB Bayanlar İmamı Necla A., Türkiye Aktif Eğitimsen İmamı Osman B., Türkiye MEB imam yardımcısı Ankara Bölge sorumlusu Servet S. olduğu belirtildi.
 
"12 KİŞİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARTILDI"
 
Zanlıların fotoğrafları ile paylaşılan açıklamada, "Konya MEB ablasının Arzu K., Yozgat MEB ablasının Leyla O., Kırşehir MEB ablasının Zeynep A., Eskişehir MEB ablasının Nurcan E., Çorum MEB ablasının Türkan D. olduğu, Tokat MEB ablasının İlknur B. bu imamlara bağlı olup Tokat zümre başkanları olarak görev alan A.K., H.T., H.K., F.Y., Z.K., Y.A., Z.A., E.A.Ç., A.B., B.K., S.Ş. olduğu tespit edilmesi üzerine tespit edilen şahıslardan 7'si hakkında gözaltı kararı verilmiş, 12 kişi hakkında yakalama kararı çıkartılmış, 3 kişinin de halen tutuklu olduğu tespit edilmiştir" denildi.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Diriliş Ertuğrul 72. Bölüm Fragmanı

Diriliş Ertuğrul 72. Bölüm Fragmanı

Kızgın bıçakla kesti, bakın ne oldu?

Kızgın bıçakla kesti, bakın ne oldu?

Dünyanın en güçlü 50 ordusu

Dünyanın en güçlü 50 ordusu

TEM'de TIR ve kamyon birbirine girdi

TEM'de TIR ve kamyon birbirine girdi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA