FETÖ'nün suikast timi yargılamayı uzatmaya yönelik tavırlar sergiliyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin davanın sanıkları, savunmalarında esasa ilişkin görüşlerini aktarmaktan ziyade hayat hikayelerine ve davayla ilgisi olmayan konulara değinerek, yargılamayı uzatmaya yönelik tavırlar sergiliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin davada 2'si firari, 43'ü tutuklu 47 sanığın yargılanmasına Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ediliyor.

Muğla'da adliye binasındaki salonların fiziki yetersizliği nedeniyle daha uygun olan Muğla Ticaret ve Sanayi Odasının konferans salonunda görülen davanın beşinci duruşmasıyla yargılama sürdürülüyor.

Sanıklar ve avukatları, esas hakkındaki savunmalarını sürdürüyor. Yoğun güvenlik önlemleri altında yapılan duruşmalarda, esas hakkında savunması alınan 40 sanığın mahkeme salonunda gerginlik çıkarmak için gayret gösterdikleri dikkati çekerken, bazı sanıklar karar aşamasına kadar duruşmalardan men edildi.

Şu ana kadar 40 sanığın savunmasının alındığı davanın devam eden oturumunda 3 sanığın esas hakkındaki savunması alınacak.

Sanıkların kamuoyunu yanlış yönlendirme çabaları

Duruşmada, saldırı gerçekleştiren Muharebe Arama Kurtarma (MAK) ekibindekiler, "Üst düzey bir terör örgütü üyesini yakalamak için Marmaris'e gittiklerini" iddia ederken, eski Özel Kuvvetler üyeleri ise "Sıkıyönetim ilan edildiği için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı güvenli bir yere götürme görevini aldıklarını" öne sürmüş, Sualtı Taarruz (SAT) üyesi iki sanık ise görevin ne olduğunu bilmediklerini iddia etmişlerdi.

Sanıkların tamamına yakını, darbe girişimi gecesi 00.00-02.00 saatleri arasında kendilerinden önce başka bir timin helikopterlerle bölgeye gelerek saldırıyı gerçekleştirdiklerini ve 2 polis memurunun o tim tarafından şehit edildiğini öne sürmüştü. Mahkemede okunan tanık ifadeleri ve bilirkişi raporlarına rağmen sanıkların bu iddialarında ısrarcı olması, müşteki avukatları, mahkeme heyeti, davanın savcısı ve duruşmayı izleyenlerce "kamuoyunu yanlış yönlendirme çabaları" olarak değerlendirilmişti.

Dördüncü ve beşinci duruşmada sanıkların çoğunun savunmalarını hazırlamak için yeterli zaman tanınmadığını iddia ederek ek süre talebinde bulunmaları, mahkeme heyetince "yargılamayı uzatmaya" yönelik olduğu değerlendirilerek kabul edilmedi.

25 saat savunma yaptı

Tutuklu sanıklardan Haldun Gülmez ise 3 gün süren 25 saatlik savunmasında mahkeme heyetinin sabrının sınırlarını zorlarken, yargılama sürecinde de 2 defa reddihakim talebinde bulundu.

Davayı uzatmak ve "sanıkların savunma hakkı ihlal ediliyor" algısı oluşmak için çaba gösterdiği değerlendirilen sanık, mahkeme heyetinin savunmasını kestirmesi için elinden geleni yaptı.

Savunması boyunca kendisinden önceki birçok sanık gibi tanık ifadelerini yeniden okuyan Gülmez, hikayeler anlatıp köşe yazılarını okuyup, mahkemede görüntüler izletti. Bir deneyle ilgili belgesel görüntülerini bile duruşmada izlettiren sanık, deneyin sonuçlarını uzun uzun anlatarak suçsuz olduğunu kanıtlamaya çalıştı. Aynı şeyleri yeniden anlatan sanığı mahkeme heyeti sık sık uyarmak zorunda kaldı.

Sanıklardan ilginç savunmalar

Davanın dördüncü duruşmasında sanıkların verdiği çelişkili ifadeler de dikkati çekti. Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığında FETÖ'nün "üs imamı" olarak anılan, "Paşa" lakaplı eski başçavuş Zekeriya Kuzu, menfezde yakalandıklarını anımsatarak, "Menfeze serin olduğu için girdik. Dinlenip yola çıkıp teslim olacaktık. Üzerimizde 1,5 saat boyunca bizi aradılar. Olay daha büyümesin diye kendimizi ifşa ettik." ifadelerini kullandı.

Mahkeme Başkanı, sanığın şovuna izin vermedi

Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, dördüncü duruşmada, uyarılara rağmen siyasi söylemlerde bulunan MAK ekibinden eski teğmen Muhammet Burak İpek'i kendini savunmaktan çok siyasi içerikli söylemlerde bulunup, mahkemeyi küçük düşürücü ifadeler kullanması nedeniyle 5 kez uyardıktan sonra "Şov yapıyorsun, savunmanı kesiyorum." diyerek yerine gönderdi.