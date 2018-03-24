FETÖ'nün tepe yöneticisinin kızına dava

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) çatı davasının firari sanığı olan kapatılan Fatih Üniversitesinin rektörü Şerif Ali Tekalan'ın kızı Hümeyra Nur Tekalan Toman hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan dava açıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, FETÖ/PDY elebaşı ve örgüt yöneticilerinin Aralık 2013'te Bank Asya'da hesap açtırılması ve para yatırılması yönündeki talimatı üzerine Toman'ın bankadaki hesabının arttığına işaret edildi.

Toman'ın babası Tekalan'ın yanı sıra FETÖ/PDY çatı davasının firari sanıkları Cemil Koca ve Ziya Demirel ile görüşme kayıtları bulunduğu bildirilen iddianamede, sanığın, örgütle irtibatı belirlenerek kapatılan Turgut Özal Üniversitesi, Atlantik Özel Eğitim A.Ş, Anadolu Kurul Eğitim Öğretim A.Ş'de sigorta kaydı bulunduğu aktarıldı.

İddianamede, Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun, Toman'ın, FETÖ/PDY kapsamında haklarında işlem yapılan kişilerle para transferi bulunduğu belirtildi.

"Beni dışladı"

Toman ise soruşturma aşamasında alınan ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile herhangi bir bağlantım yoktur" diyen Toman, gerek çalıştığı kurumlarda gerekse başka yerlerde örgütün sohbet veya toplantılarına katılmadığını, bu tarz faaliyetlere tanık da olmadığını savundu.

Örgüte maddi yardımda bulunmadığını, örgütün gazete ve dergilerine abone olmadığını iddia eden Toman, Bank Asya'da ise maaş hesabı bulunduğunu ancak talimatla bankaya para yatırmadığını, ByLock kullanmadığını öne sürdü.

Çocuğunun doğması ve fikir ayrılığı nedeniyle 2006'da "yapıyla bağlantılı" kurumlardan ayrıldığını aktaran Toman, ailesinin kendisini bir başkasıyla evlendirmek istediğini, 2003'te eşiyle evlenmesinin ardından ailesinden dışlandığını, babasının da o tarihten sonra sadece çocukları doğduğunda birkaç kez aradığını ileri sürdü.

Toman, "Kendisi benim sadece biyolojik olarak babamdır. Çünkü bana o dönemde tavır almış ve beni dışlamıştır." dedi.

Örgütle bağlantılı olduğu suçlamasını kabul etmeyen Toman, örgütte yer alan kişiler hakkında bilgisi sahibi de olmadığını savundu.

15 yıla kadar hapsi istendi

İddianamede Toman'ın, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün hiyerarşik yapısına dahil olarak "silahlı terör örgütüne üye olma" suçunu işlediğinin anlaşıldığı belirtildi. Toman'ın 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Davaya Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi bakacak.