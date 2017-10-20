FETÖ'nün topladığı paralar ABD'deki döviz hesaplarına yatırılmış

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün 41 şirketine bağlı 328 eğitim kurumunu incelemeye aldı, büyük vurgun ortaya çıkarıldı. FETÖ'nün sözde İstanbul imamı olan Ahmet Kirmiç'in FETÖ'nün en önemli eğitim kurumlarının da ortağı olduğu ve milyonlarca dolarlık şüpheli para trafiği tespit edildi. Değerli maden şirketinin inşaat şirketine aktardığı yüklü miktardaki paralar şüpheli işlem olarak değerlendirildi.

ATM HESAPLARINA YATIRILMIŞ

Akşam Gazetesi'nden Devrim Tosunoğlu'nun haberine göre, FETÖ'ün Türkiye'deki eğitim kurumlarından elde ettiği paraların bir bölümünü ABD'de şubesi bulunan bankalarda çok sayıda döviz hesabı açıldığı, Türkiye'den bu hesaba yatırılan paraların ABD'den bankamatik ATM'lerinden çekildiği, böylece para transferi ve havalesi yapılmadan paraların ABD'ye aktarıldığı tespit edildi.

BANK ASYA'DAN YÜKLÜ KREDİ

FETÖ'nün ABD'de kurduğu yabancı isimli şirketlerin aynı isimle ikizini Türkiye'de kurdukları ve Türkiye'de kurulan bu şirketlere Bank Asya'dan yüklü miktarlarda kredi kullandırıldığı, örgüt yandaşı işadamlarının da bu şirketlere yüklü miktarlarda para fonladığı tespit edildi. Mali polis, FETÖ'nün eğitim kurumlarından elde ettiği paraları ABD'deki "The Respect İnstitute" ye aktardığı belirlendi. Soruşturmada FETÖ eğitim kurumlarında yönetici olan 47 kişinin sorgusu devam ederken, 219 velide müşteki olarak ifade verdi.

AİLELER ŞİKAYETÇİ OLDU

Veliler, FETÖ okullarında kendilerinden değişik baskı yöntemleriyle kurban parası istendiğini, öğretmenlerin çocuklarına teröristbaşı Gülen'in kasetlerini izlettirdiklerini ve zorla Zaman Gazetesi'ne abone yaptıklarını anlattı.