Son Dakika Haberleri E-gazete 18Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

FETÖ'nün TRT'deki yapılanması yönelik soruşturmada 20 tutuklama

FETÖ'nün TRT'deki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 20 kişi tutuklandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TRT'deki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 20 kişi tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 22 eski TRT çalışanı, Emniyet Müdürlüğündeki ifade işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Ankara Adliyesinde soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına ifade veren şüphelilerden 21'i tutuklama, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Nöbetçi mahkeme, şüphelilerden 20'sinin tutuklanmasına, 2'sinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 7 Nisan'da, FETÖ'nün TRT'deki yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturmada açığa alınan 38 kişiden 22'si gözaltına alınmıştı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Devlet Bahçeli: 16 Nisan'da FETÖ yerle bir olmuş, PKK hapı yutmuş, HDP dağılmış, DHKP-C darbeyi yemiş, CHP de baltayı taşa vurmuştur

Devlet Bahçeli: 16 Nisan'da FETÖ yerle bir olmuş, PKK hapı yutmuş, HDP dağılmış, DHKP-C darbeyi yemiş, CHP de baltayı taşa vurmuştur

Kirli arabalara sanat çizdi

Kirli arabalara sanat çizdi

'Kurtlar Vadisi Vatan' film setinden kareler

'Kurtlar Vadisi Vatan' film setinden kareler

Hayır dedi diye propaganda yaptılar, ama o 'EVET' demiş

Hayır dedi diye propaganda yaptılar, ama o 'EVET' demiş

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA