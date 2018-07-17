Son Dakika Haberleri 17

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 47 gözaltı kararı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK'daki hücre yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında çoğunluğu muvazzaf asker 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun FETÖ'ye yönelik soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında, FETÖ'nün mahrem sorumlularıyla ankesörlü telefon üzerinden haberleşerek toplantı düzenledikleri tespit edilen 38'i aktif görevde olan 47 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu sabah İzmir merkezli 26 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şüphelilerin ikametlerinde aramalar sürüyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Endonezya´da timsahları pala ve baltalarla öldürdüler

Endonezya´da timsahları pala ve baltalarla öldürdüler

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA