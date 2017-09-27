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FETÖ'nün 'TSK yapılanması'na yönelik soruşturması kapsamında 1 üsteğmen ve 3 astsubay gözaltına alındı

Sivas merkezli 19 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 1 üsteğmen ve 3 astsubay gözaltına alındı.

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Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması  kapsamında, örgütün askeri yapılanmasına yönelik operasyonda, haklarında yakalama  kararı bulunan 4 asker daha gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınanların sayısı 36'ya yükselirken,  zanlıların Sivas Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi  ekiplerince dün Sivas merkezli İstanbul, Ankara, Balıkesir, Bursa, Çanakkale,  Mardin, Şanlıurfa, Erzurum, Ağrı, Kars, Şırnak, Kilis, Gaziantep, Giresun, İzmir,  Tekirdağ, Elazığ ve Hakkari'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda, İzmir'de görev  yapan 1 albay ile 30 asker ve 1 polis gözaltına alınmıştı.

 Adreslerinde bulunamayan 3 zanlı aranıyor.

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