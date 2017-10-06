FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanması soruşturmasında 34 tutuklama

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik operasyonun ardından adliyeye sevk edilen, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 35 zanlıdan 34'ü tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 98 şüpheliden 35'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu zanlılardan 34'ü, "silahlı terör örgütü üyeliği"nden cezaevine gönderildi, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltındaki 63 zanlının ise Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.

Operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcılarından Berkant Karakaya tarafından yürütülen FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 98'i muvazzaf, 19'u daha önce meslekten ihraç edilen 117 asker hakkında yakalama kararı verilmişti.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, İzmir merkezli 45 ilde 29 Eylül'de düzenlediği eş zamanlı operasyonda 98 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Şüphelilerle, FETÖ'nün mahrem hizmetler sınıfından "abiler"in ilgilendiği, bunların TSK içerisindeki mensuplarını gizliliğe riayet ederek ankesörlü telefonlarından aradıkları belirlenmişti.

İzmir'de 2010-15 Temmuz 2016 tariplerinde görev yapan TSK mensuplarından "mahrem abiler" tarafından aranan, terör örgütü toplantılarına çağrılan ve talimat verilen 268 askeri personel olduğu, bunların birçoğunun darbe girişimi sonrasında tutuklandığı bilgisine ulaşılmıştı. Bu personelden bir kısmının Genelkurmay, kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında subay ve astsubay rütbesinde kritik birimlerde görev yaptıkları ortaya çıkmıştı.