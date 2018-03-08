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FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon: 32 gözaltı

Tekirdağ'da FETÖ/PDY'nin TSK'deki kripto yapılanmasına yönelik operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkarılan 40 şüpheliden 17'si daha yakalandı. Gözaltına alınanların sayısı 32'ye yükseldi.

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Tekirdağ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkarılan 40 şüpheliden 17'si daha yakalandı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Tekirdağ merkezli 10 ilde, 40 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda, 17 kişi daha gözaltına alındı.

Son operasyonların ardından gözaltına alınanların sayısı 32'ye yükseldi.

Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, polis ekiplerinin firari zanlıları arama çalışmaları sürüyor. 

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