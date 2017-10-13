FETÖ'den gözaltına alınan 8 muvazzaf asker hakkında karar

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 98 şüpheliden 8'inin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu zanlıların adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan şüphelilerin örgüt hakkında önemli bilgi verdikleri belirtildi.

Böylelikle operasyon kapsamında gözaltına alınan 98 kişiden 73'ü tutuklanırken, 25'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcılarından Berkant Karakaya tarafından yürütülen soruşturmada, örgütün "mahrem abileri" tarafından aranan ve toplantılara çağrılan 268 askeri personel tespit edilmişti. Bunlar arasında haklarında daha önce işlem yapılmayan 98'i muvazzaf, 19'u meslekten ihraç edilen 117 asker hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, İzmir merkezli 45 ilde 29 Eylül'de düzenlediği eş zamanlı operasyonda 98 şüpheliyi gözaltına almış, daha önce adliyeye sevk edilen 90 zanlıdan 73'ü tutuklanmıştı.