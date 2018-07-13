Son Dakika Haberleri 13

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

FETÖ'nün TSK'daki mahrem yapılanmasına yönelik 13 ildeki operasyonda 98 askeri personel hakkında soruşturma başlatıldı

Kayseri merkezli 13 ilde FETÖ'nün TSK'daki 'subay mahrem yapılanması'na yönelik çalışma kapsamında sabit telefonlardan ardışık olarak arandıkları belirlenen 98 askeri personel hakkında soruşturma başlatıldı, haklarında gözaltı kararı bulunan 24 zanlıdan 15'i yakalandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kayseri merkezli 13 ilde FETÖ'nün TSK'daki "subay mahrem yapılanması"na yönelik çalışma kapsamında sabit telefonlardan ardışık olarak arandıkları belirlenen 98 askeri personel hakkında soruşturma başlatıldı, haklarında gözaltı kararı bulunan 24 zanlıdan 15'i yakalandı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Muharrem İnce 'Apolet konusunda hata yaptım'

Muharrem İnce 'Apolet konusunda hata yaptım'

İşte Adnan Oktar grubunun kadrosu

İşte Adnan Oktar grubunun kadrosu

21'inci yüzyılın en uzun 'Kanlı Ay Tutulması' için geri sayım

21'inci yüzyılın en uzun 'Kanlı Ay Tutulması' için geri sayım

Antalya'da tarlalar halı açtı

Antalya'da tarlalar halı açtı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA