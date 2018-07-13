FETÖ'nün TSK'daki mahrem yapılanmasına yönelik 13 ildeki operasyonda 98 askeri personel hakkında soruşturma başlatıldı

Kayseri merkezli 13 ilde FETÖ'nün TSK'daki "subay mahrem yapılanması"na yönelik çalışma kapsamında sabit telefonlardan ardışık olarak arandıkları belirlenen 98 askeri personel hakkında soruşturma başlatıldı, haklarında gözaltı kararı bulunan 24 zanlıdan 15'i yakalandı.
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