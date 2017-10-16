FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına operasyon, 15 muvazzaf asker gözaltına alındı
Aydın merkezli 12 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda 15 muvazzaf asker gözaltına alındı.
- AA
Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün TSK'daki örgütlenmesine yönelik soruşturma kapsamında 15 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Aydın, Balıkesir, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Bingöl, Bitlis, Yalova, Hakkari, Giresun, Muğla, Bolu ve Hatay'da 15 zanlıyı gözaltına aldı.
Zanlıların evlerindeki aramada dijital verilere el konuldu.
Şüpheliler, ifade işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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