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Aydın merkezli 6 ilde FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı

Aydın merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki kripto yapılanmasına ilişkin operasyonda aralarında 1 'mahrem imam'ın da bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

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Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında Aydın, Gümüşhane, Antalya, İzmir, Ankara ve Manisa'da 6 kişi hakında gözaltı kararı çıkartıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince eş zamanlı operasyonda kapatılan askeri okullardan atılan 5 kişi ile 1 mahrem imam gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.

Şüphelilerin Aydın'a getirilmesi bekleniyor.

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