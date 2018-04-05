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FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik operasyon: 28 şüpheli gözaltına alındı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik Gaziantep merkezli 13 il ve KKTC'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı.

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Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasına yönelik, örgütün "mahrem abileri" tarafından ankesörlü telefon ya da büfeden arandığı ve toplantılara çağrıldığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Gaziantep, Ankara, Şanlıurfa, Siirt, Kars, Muş, Şırnak, Diyarbakır, Isparta, Tokat, Adana, Edirne, Hakkari ve KKTC'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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