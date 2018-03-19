FETÖ'nün TSK'deki yapılanmasına yönelik operasyonda 8 muvazzaf subay gözaltına alındı
Bayburt merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) oluşumuna yönelik düzenlenen operasyonda 8 asker gözaltına alındı.
- AA
Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin TSK'deki mahrem asker yapılanmasını oluşturan muvazzaf subay, astsubay ve uzman çavuş rütbesindeki 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanması için Bayburt, Bolu, Şırnak, Muş, Hatay, Kırklareli, Diyarbakır ve Eskişehir'de önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan zanlılar, Bayburt Emniyet Müdürlüğüne getirildi.
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