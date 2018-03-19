FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerini fişleme belgesi albaydan çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı (ÖKK) personeliyle Genelkurmay Başkanlığı karargahını basan sanık eski albay Murat Korkmaz'ın yüzlerce askeri örgüt kriterlerine göre fişlediği ortaya çıktı.

Genelkurmay Başkanlığı karargahındaki darbe girişimine ilişkin görülen "çatı davasının" sanıklarından eski albay Korkmaz'ın iş yeri ve evinde ele geçirilen dijital materyaller incelendi.

Bu kapsamda telefon, bilgisayar, taşınabilir bellekler ve CD'leri inceleyen adli bilişim uzmanları, soruşturma konusuyla ilgili bilgilerin yer aldığı raporu, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.

Uluslararası adli bilişim standartlarına uygun tekniklerle incelenen materyallerde tespit edilen bir belgede, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personelinin FETÖ'nün kriterlerine göre fişlendiği belirlendi.

Adli bilişim uzmanları, "2 nolu" CD'de 789 askerin, "personel numarası" ve karşılarında 0'dan 5'e kadar numara verilen onlarca sayfalık belgeyi incelemeye aldı.

İsim ve soyadlarına yer verilmeyen belgede, "personel numaraları" ve "tanım" şeklinde bir sınıflandırma yapıldığı görüldü.

İncelenen dokümanlara göre Korkmaz'ın, örgüte olan yakınlıklarını dikkate alarak 0'dan 5'e kadar numaralandırarak askerleri fişlediği belirlendi.

Raporda, bu fişleme yönteminin FETÖ soruşturmaları kapsamında daha önce de ortaya çıktığına dikkati çekilerek, şu tespite yer verildi:

"Başlık olarak 'PerNo' ve 'Tanım' yazılı 789 satır bulunduğu, 'Tanım' ile ilişkilendirilen numaraların 0-5 arası sayılarla kategorilendirildiği görülmüştür. Aynı şekilde FETÖ/PDY terör örgütünün yapılanmaları içerisinde benzer bir 0'dan 5'e kadar numaralandırılmış bir kategorilendirme tespit edilmiştir. Buna benzer bu kategorilendirmenin amaç ve kapsamı şüpheli bulunmuştur."

Ayrıca Korkmaz'ın FETÖ mensuplarının haberleşmek için kullandığı "Kakaotalk" adlı programı da kullandığı tespit edildi.

Kaçırılacak isimlerin adresleri odasında çıkmıştı

15 Temmuz darbe girişimi sırasında ÖKK'da görevli sanık eski albay Murat Korkmaz'ın odasında yapılan aramada, 5 numaralı bir zarfın içinde dönemin Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanı Mustafa Varank'ın ev adreslerinin yazılı olduğu not bulunmuştu.

İddianamede, bu notun söz konusu kişilerin kaçırılmasına ilişkin hazırlanan planın parçası olduğu tespitine yer verilmişti.

Sanık Korkmaz, 16 Kasım 2017'de Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde yaptığı savunmada, söz konusu isimlere akademik çalışmasını göndermek için adreslerini not ettiğini ileri sürmüştü.