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FETÖ'nün Türk Telekom'u işgal girişimi davasında karar açıklandı

Türk Telekom'u işgal girişimi davasında 6 kişi müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Gayrettepe'deki Türk Telekom binasını ele geçirmeye teşebbüs ettikleri iddiasıyla 6'sı tutuklu 13 askerin yargılandığı davada, mahkeme eski albay Nurullah Atmaca ve eski yarbay Birol Keskinkılıç'a "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, eski yarbay Cem Doygun ile uzman çavuşlar Serdar Özer, Muhammet Mustafa Çelik ve Murat Karataş'a müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme, er olan 7 sanığın ise beraatine hükmetti.

Ayrıntılar birazdan...

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