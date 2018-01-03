Son Dakika Haberleri 3

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

FETÖ'nün 'Ulak'lığını yapan havacı 12 subay, adliyeye sevk edildi

Bursa merkezli 6 ilde iki hafta önce haklarında gözaltı kararı verilen Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan sorumlu FETÖ/PDY'nin mahrem imamlarıyla iletişim halinde oldukları belirlenen 12 rütbeli muvazzaf subay, sorgulamalarının ardından Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY'nin mahrem imamlarının Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sızdırdığı örgüt üyelerinin, bu kişilerin eğitim gördüğü askeri okullar, örgüte ait yurtlar ve evlerin çevresindeki ankesörlü telefonlar ile ticari sabit hatları incelemeye aldı. Bursa Işıklar Askeri Lisesi, örgüte ait eski ev ve yurtların çevresindeki 55 ankesörlü telefonu teknik incelemeye alan ekipler, 900 bini aşkın telefon kaydını taradı. Yapılan incelemede aralarında yüzbaşı, teğmen ve üsteğmenlerin de bulunduğu Hava Kuvvetleri Komutanlığı mensubu 12 subayın mahrem imamla irtibatlı olduğunu aldıkları emirleri diğer örgüt mensuplarına aktararak 'ulak'lık vazifesi yaptıkları tespit edildi.
 
Bunun üzerine haklarında yakalama kararı çıkarılan 12 muvazzaf subay, görevli bulundukları Bursa, Kocaeli, Batman, İzmir, İstanbul, Kütahya ve Adana'da eş zamanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde iki hafta sorgulamalarının ardından teğmen, üsteğmen ve Yüzbaşı  rütbelerindeki E.Ş., R.G., G.T, ,A.Y,, R.K., E.M., H.A.A,  E.L,  B.B., Y.S., R.K. ve A.A., Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Derin Analiz - 02.01.2018

Derin Analiz - 02.01.2018

Faydaları saymakla bitmeyen mürsafi

Faydaları saymakla bitmeyen mürsafi

2050'den sonra artık çikolata yiyemeyeceğiz

2050'den sonra artık çikolata yiyemeyeceğiz

Öğrenciler örümcek drone yaptı

Öğrenciler örümcek drone yaptı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA