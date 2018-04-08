FETÖ'nün 'ülke siyasetini dizayn planı' deşifre oldu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), siyasi partiler başta olmak üzere sivil toplum kuruluşlarına sızdırdığı mensupları aracılığıyla ülke siyasetini yönlendirme girişimi ByLock yazışmalarıyla deşifre oldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen yeni ByLock yazışmaları ilgili dava dosyalarına gönderildi.

AA muhabirinin ulaştığı yazışma içeriklerine göre FETÖ, "sadık ve güvenilir" mensuplarını, AK Parti, CHP, MHP ve HDP gibi Meclis'te grubu olan partiler ile Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), Uğur Mumcu Vakfı, Anadolu Gençlik Derneği ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) gibi sivil toplum kuruluşlarına sızdırdı.

Sempatizan gibi davranarak bu kuruluşlarda söz sahibi olan örgüt mensupları, istihbarat elamanları gibi edindikleri bilgileri ByLock üzerinden mahrem imamlara ulaştırdı.

Bu bilgileri kullanmak üzere istihbarat havuzunda toplayan FETÖ'nün, partileri ideolojik yaklaşımlarına göre fişlediği belirlendi.

Buna göre, örgüt sağ çizgide siyaset yapanları "Timaş", sol görüşlü ve liberal kuruluşları "Doğan", milliyetçi kuruluşları "Ortadoğu", HDP ve siyasi çizgisindeki kuruluşları ise "Fırat" diye kodladı.

Kurumlara sızdırdığı mensuplarını, "Optik" adını verdikleri güvenlik soruşturmasından geçiren FETÖ, bu şekilde kendi içinden sızmaları da önledi.

Başkanı görevden aldırmışlar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmalar kapsamında hazırlanan iddianamelere de yansıyan ByLock yazışmalarından bazıları şöyle:

"Keçiören Timaş, (AK Parti) Gençlik Kolları Başkanı Cansu Mutlu'yu genel merkezden çizmişler. 18 Ocak itibarıyla görevinden istifa etti. Cansu'nun yerine Keçiören Belediye Başkanı danışmanlarından Murat diye bir çocuk getirilmiş. Bizim arkadaşımız ortalığı karıştırıp Murat'ı görevden aldırttı. Şu an Keçiören Gençlik Başkanlığı boş. Abi, bizim Muhammet'in bilgileri verildi. Arkadaşımız başkan olamasa bile yardımcısı olur gibi."

"Yenimahalle Genclik Kolları Başkanı Tekin Ertekin oldu. Ertekin yaklaşık bir yıldır il koordinatörümüz olarak toplantılara katılırdı. Eski başkanla il başkanının arasının açık olmasından faydalandı ve yeni görevi kaptı. 6-7 yıllık geçmişi var partide. Çok sinsi biridir, dikkat edilmesi gerekiyor."

"Bugün açılışa gittim. Davutoğlu'nun geldiği Yenimahalle ilçe yönetimindeki bayanlarla birlikte oturduk, fotoğraf çekindik. Yenimahalle kadın kolları fotoğrafımızı Twitter'a koymuş. Muhabbet ettik. Benim ilden geldiğimi öğrenince önemsediler, hemen sizle birlikte fotoğraf çekinelim dediler."

FETÖ'cü, HDP'de delege olmuş

"Fırat, Sırrı Süreyya... 20 Aralık'ta Yenimahalle (HDP) ilçe konferansı oldu. Orada görevliydim. Pankart falan astık. Sırrı Süreyya Önder de geldi, selamlaştı, konuştuk. Tam benim çantamın olduğu yere oturmuş. Çantamı almaya gidince 'Gel gel, burası senin yerin.' dedi. Beni yanına oturttu. Sohbet ettik. Fotoğraflarımız çekildi. İl konferansı için delege seçimleri yapıldı. Ben de aday oldum ve seçildim."

"Nazli Toprak (nazlitopragam) yazdı: 15 ocak Cuma günü kadın konferansı yapıldı. İnşaat Mühendisleri Odasında. Ben kadın koordinasyonu teknik ekibinde olduğum için görevliydim ve sabah 07.30'da orada olmam gerekti. Vekillerin kartlarına kadar herkesin delege kartlarını kontrol ettik. Konferansa Figen Yüksekdağ, Dilek Öcalan, Hüda Kaya, Meral Danış Beştaş, Aysel Tuğluk ve benim tanımadığım kadın vekillerin tamamı katıldı. Figen Yüksekdağ'ın konuşmasından sonraki kısımlar basına kapalı yapıldı. Delegeler ve yetkililer tek tek söz alıp konuştu... Baya kalabalıktı. Yaklaşık 67 ilden delege katılımı oldu."

Kılıçdaroğlu ile makamında görüşme

"Doğan, Kılıçdaroğlu ile görüşme. Bir de ablamızdan dinleyelim. 2 Ocak Cumartesi SDD gençleri olarak Kılıçdaroğlu'nu genel merkezde odasında ziyaret ettik. Görüşmeyi dernek adına organize ettim. Sözcü olarak ben ve bir erkek arkadaş seçildik. Görüşme esnasında samimi bir hava oluşturmaya çalıştık. Ona SDD olarak yaptıklarımızdan ve planlarımızdan bahsettik. Çalışma raporumuzu ve 10 Ekim kitapçığımızı sunduk.

Çok mutlu oldu. 'Çok iyi düşünmüşsünüz.' dedi. Ona SDD'de çekirdek kadro kurduğumuzdan ve bunu Türkiye çapında geliştirmek istediğimizden bahsettik. O da CHP Gençlik Kolları'nın bu konuda eksikliğine atıfta bulunarak bizlerin daha çok çalışıp partili olmayan sol görüşlü üniversitelilere böyle bir ortam hazırlamamız gerektiğinden bahsetti. Çıkmadan kendisini derneğe üye yaptık. Bir de selfie aldık. Çıkışta hemen kapıda Ankara İl Başkanı'yla karşılaştık. Beni ve partiye giden birkaç arkadaşı tanıdı. ‘Benim çocuklarım ne geziyor burada’ diye takıldı."