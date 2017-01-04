FETÖ'nün üniversite yapılanmasına operasyon: 12 gözaltı
Manisa merkezli 7 ilde FETÖ'nün üniversite yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.
- MUAMMER BAŞKAN-MANİSA
Manisa merkezli İstanbul, Bursa, Kastamonu, İzmir, Malatya, Çorum illerinde eş zamanlı FETÖ Manisa Üniversite yapılanmasına yönelik operasyonda aralarında CBÜ eski genel sekreterinin A. V. de olduğu 12 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan lar:
B.S.Ü
F.K.
M.K
M.Z.K
M.T
Ü.A.
M.A
A.T
F.Ö
B.A.
N.M
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