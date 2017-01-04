Son Dakika Haberleri E-gazete 4Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

FETÖ'nün üniversite yapılanmasına operasyon: 12 gözaltı

Manisa merkezli 7 ilde FETÖ'nün üniversite yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

  • MUAMMER BAŞKAN-MANİSA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Manisa merkezli İstanbul, Bursa, Kastamonu, İzmir, Malatya, Çorum illerinde eş zamanlı FETÖ  Manisa Üniversite yapılanmasına yönelik operasyonda aralarında CBÜ eski genel sekreterinin A. V. de olduğu 12 kişi gözaltına alındı. 
 
Gözaltına alınan lar: 
 
B.S.Ü
F.K.
M.K
M.Z.K
M.T
Ü.A.
M.A
A.T
F.Ö
B.A.
N.M

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Rakka operasyonunda İngiliz YPG'li öldü

Rakka operasyonunda İngiliz YPG"li öldü

Saldırıya uğrayan gece kulübünün içinden ilk görüntüler

Saldırıya uğrayan gece kulübünün içinden ilk görüntüler

2017'de memur maaşları belli oldu

2017'de memur maaşları belli oldu

Su kabağından sanat eserleri yapıyor

Su kabağından sanat eserleri yapıyor

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA