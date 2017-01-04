FETÖ'nün üniversite yapılanmasına operasyon: 20 gözaltı
Manisa merkezli 7 ilde FETÖ'nün üniversite yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.
- MUAMMER BAŞKAN-MANİSA
Manisa merkezli 7 ilde gerçekleştirilen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 20 kişi gözaltına alındı.
Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Manisa merkezli İstanbul, Bursa, Kastamonu, İzmir, Malatya ve Çorum'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, aralarında Manisa Celal Bayar Üniversitesi eski genel sekreteri A.V.'nin de bulunduğu B.S.Ü, F.K, M.K, M.Z.K, M.T, Ü.A, M.A, A.T, F.Ö, B.A. ve N.M. olmak üzere 20 kişi gözaltına alındı.
Zanlılar, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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