FETÖ'nün 'uyuyan hücresi' davasında ara karar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde görev almayıp daha sonra yapılabilecek eylemler için kendilerini gizledikleri iddia edilen, aralarında muvazzaf askerler ile vali yardımcısının da bulunduğu 33'ü tutuklu 45 sanığın yargılandığı davada, 8 sanığın tahliyesine karar verildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısında yapılan binada görülen duruşmada bazı tanıklar dinlenildi.

Tanık beyanlarından sonra sanık avukatları müvekkilleri yönünden tahliye talebinde bulundu.

Ara karar için mütalaasını veren duruşma savcısı, tutuklulukta geçen süre ile yargılamanın geldiği aşamayı göz önüne alarak, tutuklu sanıklardan Bora Öztekin, Mustafa Arslan, Mithat Dağlar ve Yunus Emre Alaca'nın tahliyesini talep etti.

Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Bora Öztekin, Mustafa Arslan, Mithat Dağlar, Yunus Emre Alaca, Şakir Er, Gökhan Küçük, Oğuz Küçükkılınç ve İsmail Kavurmacı'nın tahliyesine karar verdi.

Heyet, duruşmayı 15 Aralık'a erteledi.​