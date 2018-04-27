FETÖ'nün vakfına bağış yapan 41 şüpheliden 11'i 'terör ögütü FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan tutuklandı
KHK ile kapatılan Türkiye Yüksek Tahsil Gençliği Öğrenim ve İhtisas Vakfı'na yardımda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 41 şüpheliden 11'i 'terör ögütü FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan tutuklandı.
- AA
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile iltisakı bulunduğu gerekçesiyle KHK ile kapatılan Türkiye Yüksek Tahsil Gençliği Öğrenim ve İhtisas Vakfı'na yardımda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 41 şüpheliden 11'i tutuklandı.
Anadolu cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosundan yapılan açıklamada, vakfa 2014 ve sonrasında yardımda bulunduğu tespit edilen 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındığı belirtildi.
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda 41 kişinin gözaltına alındığı bilgisi verilen açıklamada,bu şüphelilerden 17'sinin emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldığı kaydedildi.
Açıklamada, cumhuriyet başsavcılığınca hazır edilen 24 şüpheliden de 3'ünün savcılık ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı, 21 şüphelinin de tutuklama istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildiği bilgisi verildi.
Sevk edilen şüphelilerden 11'inin "terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olmak" suçundan tutuklanmasına karar verildiği aktarılan açıklamada, 10 şüphelinin ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldığı belirtildi.
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