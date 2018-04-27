FETÖ'nün vakfına bağış yapan 41 şüpheliden 11'i 'terör ögütü FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan tutuklandı KHK ile kapatılan Türkiye Yüksek Tahsil Gençliği Öğrenim ve İhtisas Vakfı'na yardımda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 41 şüpheliden 11'i 'terör ögütü FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan tutuklandı.