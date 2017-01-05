Son Dakika Haberleri E-gazete 5Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

FETÖ'nün 'yargı imamları' tutuklandı

FETÖ'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında örgütün yargı imamlarının da bulunduğu eski Anayasa Mahkemesi çalışanı 7 kişi tutuklandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında örgütün yargı imamlarının da bulunduğu eski Anayasa Mahkemesi personeli 7 kişi tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturması kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan, aralarında örgütün "yargı imamları"nın da bulunduğu eski Anayasa Mahkemesi çalışanı ikisi kadın 18 kişinin savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 11'i tutuklama, 2'si adli kontrol şartlarının uygulanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilirken, 5 kişi ise savcılıkça serbest bırakıldı.

Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklanırken, 6 kişiye ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

KHK ile meslekten ihraç edilen eski Anayasa Mahkemesi çalışanı şüphelilerin, cep telefonlarında örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock" yer aldığı, adli kontrol şartıyla serbest bırakılanların ise örgütün çözülmesine yönelik itiraflarda bulundukları öğrenildi. 

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
HDP'li Tan'dan Anayasa değişikliğine 'evet' sinyali

HDP'li Tan'dan Anayasa değişikliğine 'evet' sinyali

Teröristler askeri kamuflajı suikast için kullanacaktı

Teröristler askeri kamuflajı suikast için kullanacaktı

Kırklareli'nde çiftliğe FETÖ operasyonu

Kırklareli'nde çiftliğe FETÖ operasyonu

İstihdam için maaşın yarısı devletten!

İstihdam için maaşın yarısı devletten!

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA