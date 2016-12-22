FETÖ'nün yedi katlı piramiti
İlk kez çizilen şemada örgütün lideri Fetullah Gülen ‘kâinat imamı’ olarak en tepede yer alıyor.
- İHA
Gülen’in mensuplarını İsmailiye mezhebinin yedi katlı piramidal yapılanması gibi 7 tebaya ayırdığı belirtilen raporda, şu ifadeler kullanılıyor:
“Örgüt, yedi tabakadan oluşan katı bir hiyerarşik kast sistemine dayanmaktadır.
Birinci kat, halk tabakası; ikinci kat, sadık tabaka; üçüncü kat, ideolojik örgütlenme tabakası; dördüncü kat, teftiş kontrol tabakası; beşinci kat, organize eden ve yürüten tabaka; altıncı kat, has tabaka; yedinci kat, kurmay tabaka.
"FETULLAH HOCA ARŞI!"
Bu tabakalar dışında bir de sempati besleyenlerden oluşan alt tabaka vardır. Bu yapının yedi katmanının en üstünde ‘Fetullah Hoca Arşı’ yer almaktadır.
Kaynak: MİLLİYET
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.