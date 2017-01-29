Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan birçok ülkeyi gezerek FETÖ tehlikesini anlatıp, terör yuvası haline gelen okulların Maarif Vakfı'na devri konusunda çalışma yürütüyor. Bu arada FETÖ boş durmadı. Yurtdışındaki okullarıyla CIA’ya hizmet eden FETÖ’cülerin Türkiye Maarif Vakfı’na sızmaya çalıştıkları ortaya çıktı. Türkiye Maarif Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cem Zorlu, FETÖ’cülerin kuruma sızmaması için gerekli tüm önlemlerin alındığını belirtti.

İşte Cem Zorlu’nun Akşam’a özel açıklamaları:

TEYAKKUZ HALİNDEYİZ

FETÖ’nün bizi hedef seçtiğinin farkındayız. Mutlaka Türkiye Maarif Vakfına da sızmak isteyeceklerdir. Bunun için yeni bir yöntem arayışı içinde de olabilirler. Ancak biz kurum olarak, içimize FETÖ’cülerin sızmaması için gerekli tüm önlemleri almaya çalışıyoruz. Alacağımız elamanların soruşturmasını yapmaya, yaptırmaya, geçmişini her açıdan sorgulamaya ve FETÖ’cülerin sızmasını engellemeye çalışıyoruz. Bu konuda çok hassasız ve teyakkuz halindeyiz.

BALKANLAR iÇiN ÖZEL BİRİM KURULDU

Balkanlar bizim için akrabalıklarımız açısından da sorumluklarımızın olduğu önemli bir bölge. Bunun için sadece Balkanlarla ilgilenen bir birim kurduk. Arkadaşlarımız bölgedeler. Kosova, Bosna-Hersek, Sırbistan, Arnavutluk ile çeşitli görüşmeler gerçekleştirdi. Bosna Hersek’te FETÖ okullarını devir alma işlemlerinin hızlandıdına, sivil toplum örgütlerinin, akademisyenlerin ve kanaat önderlerinin katılımıyla bir panel düzenlendi.

ÖNEMLİ KAZANIMLAR ELDE ETTİK

Vakfımızın henüz dört aylık bir geçmişe sahip olmasına rağmen çalışmalarında önemli mesafeler kat etti. Afrika’daki, Asya’daki, Avrupa’daki, Balkanlar’daki, Arap coğrafyasındaki pek çok ülke ile FETÖ’ye ait okulların devri için görüşmeler yapıldı. Cumhurbaşkanımızın destek ve katkılarıyla önemli kazanımlar elde ettik. Şuan Gine, Nijer ve Somali’deki FETÖ'ye ait okulların hepsi devralınmış ve vakfımızca yürütülmektedir. Ayrıca Çad, Sudan, Senegal, Gabon, Moritanya, Sao Tome ve Burkina Faso ile okulların devri konusunda mutabakat zaptı imzaladık.

TÜRKLER İÇİN OKULLAR AÇILACAK

Gelecek haftalarda/aylarda da Angola, Benin, Cibuti, Ekvator Gine, Zambiya, Kamerun, Mali, Ruanda, Tanzanya, Etiyopya, Fas, Tunus, Almanya, Belçika, Fransa, Gürcistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan, Makedonya, Kosova, Macaristan, Romanya ve Sierra Leone seyahatleri planlanmaktadır. Ayrıca Avustralya’da ve Avrupa’da bölgede yaşayan Türkler için okullar açmayı planlıyoruz. Temel hedefimiz, bu terörist grubun elindeki okulları devir alarak daha kaliteli biçimde işletmektir ve yoksa asla kapatmak değildir.

YURTDIŞINDA DESTEĞİMİZ ARTTI

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi sonrasında Kosova'daki FETÖ yapılanmasına yönelik olarak, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, “Türkiye için terörist olan, Kosova için de teröristtir” ifadelerini kullanmıştı. Sırbistan yetkilileri de Türkiye Maarif Vakfının açacağı okullara destek olacaklarını ifade etmişti. Bütün ülkelere şunu açıkça ilan ettik: FETÖ bir terör örgütüdür, bu örgütle iltisaklı okullardan mezun olan öğrencilerin diplomaları Türkiye’de asla kabul edilmeyecek ve bu öğrencilere de burs verilmeyecektir.