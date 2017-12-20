FETÖ'nün YTÜ yapılanmasına 15'er yıl hapis istemi
FETÖ'nün Yıldız Teknik Üniversitesi yapılanmasına ilişkin 13'ü tutuklu 23 sanığın yargılandığı davada, mütalaasını açıklayan savcı 22 sanığın onbeşer yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.
- AA
FETÖ'nün Yıldız Teknik Üniversitesi yapılanmasına ilişkin 13'ü tutuklu 23 sanığın yargılandığı davada, mütalaasını açıklayan savcı 22 sanığın onbeşer yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.
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