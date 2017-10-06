FETÖ'nün "mahrem imamı" Yunanistan'a kaçarken sınırda yakalandı
FETÖ'nün 'mahrem imamı' olduğu belirtilen kişi ile ailesi, Yunanistan'a kaçamadan hudut askerlerince yakalandı.
- AA
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem imamı" olduğu belirtilen kişi ile ailesi, Yunanistan'a kaçamadan hudut askerlerince yakalandı.
Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut birliği askerleri devriyeleri sırasında Yunanistan sınırındaki Doyran köyünde kaçak geçişe hazırlanan 2'si çocuk 4 kişiyi tespit etti.
Araştırmada Fetullahçı Terör Örgüt'ne (FETÖ) ait bir okulda öğretmenlik yaptığı ve örgütün "mahrem imamı" olduğu iddia edilen H.Y. ile Malatya'da öğretmenlik yaptığı sırada kanun hükmünde kararnameyle meslekten ihraç edilen öğretmen eşi İ.Y. gözaltına alındı.
H.Y. ve İ.Y. ile çocukları hudut karakolunda götürülürken, çocuklar ailenin yakınına teslim edildi.
Şüphelilerin işlemleri sürüyor.
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