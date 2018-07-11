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FETÖ'nün "Yurtta Sulh Konseyi"nde adı geçen FETÖ'cü eski tümgeneral İsmail Yalçın'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında sözde 'Yurtta Sulh Konseyi'nce hazırlanan listede adı 'Kayseri sıkıyönetim komutanı' olarak geçen eski Kayseri Garnizon Komutanı tümgeneral İsmail Yalçın'a 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

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