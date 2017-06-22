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FETÖ/PDY davası sanığı öğretmenlere ceza yağdı

Eskişehir'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 30'u tutuklu çoğunluğu öğretmen olan 80 Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanının yargılandığı davada sanıklara ceza yağdı. Sanıklardan 52'sine 3 yıl 1 ay 15 günden 10 yıl 6 aya kadar hapis cezaları verildi.

  • DHA
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FETÖ/PDY üyesi olmakla suçlanan ve haklarında Eskişehir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan 30'u tutuklu, 3'ü firarda olan 80 sanığın yargılanmasına adliye konferans salonunda devam edildi. Duruşmaya katılan sanıklar suçlamaları kabul etmeyerek beraatlarını istedi.
 
Mahkeme heyeti sanıklardan 4'ünü 10'ar yıl 6'şar ay, 19'unu 19'ar yıl, 14'ünü 7'şer yıl 6'şar ay, 15'ini de 3'er yıl 1'er ay 15'er gün hapis cezasına çarptırdı. 13 sanık ise beraat etti. Heyet, firardaki 3 sanıkla birlikte toplam 15 sanığın dosyalarındaki eksiklikleri nedeniyle yargılanmalarına devam edilmesine karar verdi.

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