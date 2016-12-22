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Sakarya'daki FETÖ/PDY operasyonunda 2 hakim ve 1 savcı tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Sakarya'da görev yapan 2 hakim ve 1 savcı tutuklandı.

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Alınan bilgiye göre, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 2. Dairesince görevden uzaklaştırıldıktan sonra İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 2 hakim ve 1 savcının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye getirilen Hendek Adliyesi'nde görevli hakim Samet Kaya ve savcı Yunus Emre Özbey ile Geyve Adliyesi'nde görevli hakim Hurşit Özkaya, çıkarıldıkları Sakarya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının hakkında gözaltı kararı verdiği, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 2. Dairesince, 20 Aralık'ta görevden uzaklaştırılan 2 hakim ve 1 savcının Sakarya'daki adreslerine, dün polis ekiplerince operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda, hakimler Kaya ve Özkaya ile savcı Özbey gözaltına alınmış, zanlıların ev ve iş yerlerindeki odalarında yapılan aramada bazı dokümanlara el konulmuştu.

 

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