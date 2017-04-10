FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün 63 üyesine SODES soruşturması

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, Adıyaman il ve ilçelerinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne müzahir 13 dernek ve vakıf tarafından hazırlanan 18 adet Sosyal Destek Programı (SODES) projesinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlattı.

Soruşturmaya ilişkin Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Soruşturma kapsamında, söz konusu projelerin FETÖ Adıyaman il sorumlusu (imamı) olan şüpheli H.B.’nin sevk ve idaresiyle örgüt hiyerarşisine dahil bir kısım şüphelilerle birlikte koordine edilerek örgüt amaçları doğrultusunda kullanıldığı, gerçeğe aykırı belgelerle örgüt lehine menfaat sağlandığı tespit edilmiştir. Aralarında FETÖ il imamı, Milli Eğitim ve memurlar ünite imamları, dernek yöneticileri ile esnaf mütevellilerinin de bulunduğu 18 şüpheli hakkında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Yöneticiliği ve Kamu Zararına Dolandırıcılık suçlarından, 4 şüpheli hakkında Terörün Finansmanı ve Kamu Zararına Dolandırıcılık suçlarından, 41 şüpheli hakkında ise FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Üyeliği ile Kamu Zararına Dolandırıcılık suçlarından olmak üzere, 24’ü tutuklu toplam 63 şüpheli hakkında Adıyaman 2. Ağır Ceza Mahkemesine kamu davası açılmıştır. Açılan davaya ilişkin iddianame Adıyaman 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından değerlendirme aşamasında olup, davaya ilişkin gelişmelerle ilgili ayrıca bilgi verilecektir.”