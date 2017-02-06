FETÖ/PDY soruşturması:8 kişi tutuklandı
Bartın merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada, örgütün şifreli haberleşme programı'ByLock'u kullandıkları iddiasıyla 8 kişi tutuklandı.
- AA
Bartın Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Bartın merkezli Zonguldak, Karabük, Tokat, Bursa, İzmir, İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 zanlıdan 11'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrollerinin ardından, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirilen 11 zanlıdan 8’i tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla salıverildi.Bartın merkezli 8 ilde, 2 Şubat’ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla 14 kişi gözaltına alınmıştı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.