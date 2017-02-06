Son Dakika Haberleri E-gazete 6Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

FETÖ/PDY soruşturması:8 kişi tutuklandı

Bartın merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada, örgütün şifreli haberleşme programı'ByLock'u kullandıkları iddiasıyla 8 kişi tutuklandı.

Haberin
videosu
  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Bartın merkezli Zonguldak, Karabük, Tokat, Bursa, İzmir, İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 zanlıdan 11'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrollerinin ardından, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirilen 11 zanlıdan 8’i tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla salıverildi.Bartın merkezli 8 ilde, 2 Şubat’ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla 14 kişi gözaltına alınmıştı.  

 

 

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
'Babam gibi kahraman olacağım'

'Babam gibi kahraman olacağım'

Günümüzün en uzun tahtta kalan hükümdarı

Günümüzün en uzun tahtta kalan hükümdarı

Bakanlar Kurulu toplandı

Bakanlar Kurulu toplandı

Paha biçilmez tavuk türü ayam cemani

Paha biçilmez tavuk türü ayam cemani

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA