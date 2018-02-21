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FETÖ/PDY'nin 'öğrenci karşılama sorumluları' yakalandı

Samsun'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 'öğrenci karşılama sorumluları' olduğu öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

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Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında "öğrenci karşılama sorumluları" olduğu öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.
 
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün diğer illerden gelen öğrencileri karşılamadan sorumlusu oldukları öne sürülen kişilere yönelik çalışma başlattı.
 
Jandarma destekli 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, öğretmen Murat S, din görevlisi Yüksel E'yi Ayvacık'ta, esnaf Ercan D'yi Atakum'da, Şengül K'yi de Salıpazarı ilçesinde yakaladı.
 
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.

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