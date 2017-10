FETÖ/PDY'ye ait demirbaşlar ihale ile satılıyor

Denizli’de 15 Temmuz darbe girişiminin hemen ardından, FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu tespit edilen ve OHAL ile kapatılan 11 dernek ve 1 sağlık işletmesine ait demirbaşlar ihale ile satışa çıktı. Denizli Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü tarafından 19 Temmuz 2017 tarihinde http://www.denizlidefterdarligi.gov.tr adresinde yer alan ilan ile yapılan duyuruda, ihale tarihi 04 Ağustos 2017 olarak belirlendi.

FETÖ'nün 11 dernek ve 1 sağlık işletmesine ait malları ağustos ayında Denizli Defterdarlığı tarafından düzenlenen açık ihale ile satışa çıkarıldı. OHAL kapsamında kapanan, Botanlılar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Der, Denizli Medya Derneği, Denizli Gelişimci Teknik Elemanlar Der, Denizli İşadamları Derneği, Pak Eğitim İşçileri Sendikası Denizli Şb., Yağmur Akademi Eğitim Kültür Der, Kimse Yokmu Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Denizli Şubesi, Özel Servergazi Lise Mezunlar Derneği, Pamukkale Gençlik Derneği, Denizli Emek Çalışanlar Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Pusula Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Kulübü Der., Özel Nöro Bilim Reh. Sağ. Hiz. San ve Tic. Ltd. Şti. ait mallar ihale ile satışa çıkarıldı. 922 adet kullanılmış büro malzemesinin yanı sıra, kullanılmamış giyecek ve ayakkabı ile bir at ve bir de köpek satışa çıkarıldı. 1 adet Haflinger cinsi 19 yaşında at ile 1 adet Golden cinsi köpek ile ilgili ihaleye katılan olmayınca ihalenin 25 Ekim 2017 tarihine ertelendiği öğrenildi.