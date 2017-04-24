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FETÖ/PDY'ye "himmet" adı altında finans sağladığı gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 24 şüpheliden 17'si gözaltına alındı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY'ye 'himmet' adı altında finans sağladığı gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 24 şüpheliden 17'si gözaltına alındı. Şüphelilerin yönetiminde olduğu 13 firmada ise arama yapıldı.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY'ye "himmet" adı altında finans sağladığı gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 24 şüpheliden 17'si gözaltına alındı. Şüphelilerin yönetiminde olduğu 13 firmada ise arama yapıldı. 

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