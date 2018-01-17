FETÖ'ye 250 milyon lira aktardığı tutuklama talebine girdi

Bursa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında açılan davada tutuksuz yargılanan 4 iş adamı hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan tutuklama talebinde örgüte aktarılan paralarla ilgili bilgiler dikkati çekti.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca eski Vali Harput'un da aralarında bulunduğu 17'si tutuklu, 31'i tutuksuz, 12'si firari 60 sanık hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan dava sürerken, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuksuz yargılanan 4 iş adamı hakkında hazırlanan tutuklamaya ilişkin talep yazısı mahkemeye sunuldu.

Talep yazısında, "örgütün para kasaları"na ilişkin "Orhan" adlı gizli tanığın, "Örgütün büyük miktardaki para kasaları M.K, F.K, A.F.E, T.B, A.Y. ve İ.S. ile E.K, firmaları adına hesap açtırarak, ihracat-ithalat yapmış gibi işlem yaparak örgüt paralarını aklarlar. Ayrıca, stratejik işlerini de bu kişiler ve bu kişilere ait firmalar çözerdi." ifadeleri yer aldı.

Tutuksuz yargılanan iş adamı F.K'nın bir süre cezaevinde kaldıktan sonra etkin pişmanlıktan faydalanarak tahliye edildiği anımsatılan tutuklama talebi yazısında, F.K'nin, banka hesaplarının incelenmesiyle oluşturulan bilirkişi raporunun sonuçlarına yer verildi.

Talep yazısında şunlar kaydedildi:

"Bilirkişi raporuna göre, F.K'nin banka hesapları incelendiğinde himmet çeklerinin, kara paranın, elden ve takastan tahsili yoluyla toplam 250 milyon 467 bin 248 liralık olduğu görülmüştür. Ticari olmayan ve gerçek kişi mevduat hesabı üzerinden yüksek tutarda 'himmet' adı altındaki bu kara paranın, F.K'nin banka mevduat hesaplarında, şirketleri üzerinden aklandığı, bu eylemlerle kara paraların da FETÖ/PDY'nin talimatı ile bu örgütün sahibi olduğu firmalara ve üyesi olan kişilere aktarıldığı, diğer bir deyişle FETÖ/PDY'nin finansmanında kullandığı tespit edilmiştir."

Tutuklama talebinde, bilirkişi raporunun sonuç kısmında yer alan, "F.K'nın oğlu ve bir akrabasının, 'Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun'da tanımlanan kara para trafiğinin ortaya çıkmasını engellemek, himmet adı verilen paraları aklamak ve bu yolla terörün finansmanını sağlamak kastı içinde bulundukları anlaşılmış, ticari olmayan ve gerçek kişi mevduat hesabı üzerinden yüksek para hareketlerini elden nakit yatırma ve nakit çekme fiilleriyle iş ve işlemlerini gizleme amacına hizmet etmesindeki kastın da FETÖ/PDY'ye finans desteği sağlama çabasının sonucu olarak kuvvetli suç şüphesinin varlığını delillerle ortaya koymuştur." ifadelerine vurgu yapıldı.

"250 milyon liralık para aktarma ve transferi"

Talep yazısında, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dikkati çekilen bir başka nokta ise sanık hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan işlem başlatılıp adli kontrol şartlı tahliye talebinin bu suç üzerinden yapıldığı ancak kamu davasının "Örgüt yöneticiliği ve örgütün finansmanı" suçlarından açıldığının da altı çizildi.

Hakkında kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu belirtilen iş adamının, "Kapatılan Bursa Girişimci İş Adamları Derneği'ne (BUGİAD) üye olduğu, buraya nakdi yardım yaptığı, çok sayıda toplantısına katıldığı, örgüte ait kapatılan Uludağ Eğitim Kültür Vakfı ve Orhangazi Üniversitesinde yönetim kurulu üyesi olduğu, örgütün üst düzey toplantılarına ev sahipliği yaptığı, Bank Asya'da 2014'te para hareketleri bulunduğu, 2007 ve 2013'te Pensilvanya'ya ziyaretler yaptığı, örgütün birçok yurt dışı gezisine katıldığı, davada tutuklu bulunan dönemin valisi Şehabettin Harput ile sıkı ilişkileri bulunduğu, müfettiş raporuna göre yaklaşık 250 milyon liralık para aktarma ve transferinin bulunduğu, yaklaşık 15-20 yıl örgütle üst düzey ilişki ve organik bir bağı olduğu"na da tutuklama talebinde yer verildi.