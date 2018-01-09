FETÖ'ye 'ankesörlü telefon' operasyonunda bir üsteğmen yakalandı

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde mahrem imamlar tarafından ankesörlü telefonlardan ardışık olarak arandığı tespit edilen ve halen Balıkesir Astsubay Meslek Yüksek Okulunda üsteğmen olarak görev yapan İ.K. gözaltına alındı.

Şüpheli Siirt Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.