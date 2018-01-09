FETÖ'ye 'ankesörlü telefon' operasyonunda bir üsteğmen yakalandı
Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında ankesörlü/kontörlü telefonlar üzerinden mahrem imamlar ile irtibat kurduğu iddia edilen bir üsteğmen gözaltına alındı.
- AA
Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde mahrem imamlar tarafından ankesörlü telefonlardan ardışık olarak arandığı tespit edilen ve halen Balıkesir Astsubay Meslek Yüksek Okulunda üsteğmen olarak görev yapan İ.K. gözaltına alındı.
Şüpheli Siirt Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.
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