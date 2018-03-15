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Balıkesir merkezli 14 ilde FETÖ'ye 'ankesörlü telefon' soruşturmasında 11 tutuklama

Balıkesir merkezli 14 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında yapılan operasyonda gözaltına alınan 23 zanlıdan 11'i tutuklandı.

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Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 14 ilde düzenlenen terör örgütününe yönelik "ankesörlü telefon" operasyonunda gözaltına alınan 22 rütbeli asker ile bir sivil çalışandan 16'sının işlemleri tamamlandı.
 
Adliyeye sevk edilen 16 rütbeli askerden 11'u tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
 
Gözaltındaki 6 rütbeli asker ve bir makine mühendisinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
 
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, ankesörlü/kontörlü telefonlar üzerinden mahrem imamlar ile irtibat kurdukları değerlendirilen, çoğunluğu Astsubay Meslek Yüksekokulunda görevli ve rütbeli personelden oluşan Kara Kuvvetleri Komutanlığı mensubu ikisi ihraç 23 şüpheli (bir albay, iki yüzbaşı, 18 üsteğmen, bir teğmen, bir sivil çalışan), Balıkesir merkezli 14 ilde eş zamanlı operasyonla yakalanmıştı.

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