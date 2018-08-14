İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 33 kişi gözaltına alındı
FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik İstanbul'da 39 ilçe ve 14 ilde, 112 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda örgütün kriptolu haberleşme aracını kullandıkları tespit edilen ve konuşma içerikleri çözümlenen 33 şahıs gözaltına alındı.
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