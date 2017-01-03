FETÖ’ye karşı Başkanlık Okulları açılacak

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında “vatan- millet” düşüncesinden yola çıkan hanedan, siyasete yeşil ışık yaktı eğitim ve öğretim camiasında da kolları sıvadı. İkinci Abdülhamit’in torunu Nilhan Osmanoğlu ailelerinden bir ismin siyasete atılacağı kararında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın etkisinin büyük olduğunu söyledi. Osmanoğlu, hanedanın sadece siyasette boy göstermeyeceğini ecdadın izinden gitmek için Başkanlık Okulları açarak geleceğin devlet adamlarını da yetiştireceklerini açıkladı.

Okula alım yetenek sınavlarına göre

Osmanoğlu, Türkiye’de uzun süredir tartışma konuları arasında yer alan Başkanlık Sistemi’ni gönülden desteklediklerini ve bu çerçevede Enderun Mektepleri ya da Başkanlık Okulu çatısı altında geleceğin politikacılarını yetiştirmeyi amaçladıklarını ifade etti. İlim ve feni bir arada tutan eğitim öğretim modeliyle hareket edeceklerini söyleyen Osmanoğlu; “ Amaç bir devlet adamı yetiştirmek. Devlet adamı olmak, siyaset güdebilmek ve protokolü bilmesi için ayrı bir okula ihtiyacı var. Devleti yönetenlerin o yüzden, “insan 7’sinde ne ise 70’sinde de” odur derler ya. Devlet yönetecek kişi de 7’sinde belli olur. Cumhurbaşkanımız için anlatılan hikâyeleri biz biliyoruz. 17’sinde bile bir ideoloji sahibiydi. Dolayısı ile bu çocukları öncesinden eğitmek lazım. Osmanlıda bu yapılıyordu. Bizim kaybettiğimiz değerlerden bir tanesi bu. Şu anki eğitim sistemi ile devlet adamı yetiştirmemizin imkanı yok” dedi.

Arşivler didik didik ediliyor hocalarla görüşülüyor

Proje kapsamında özellikle dönemin Enderun Mektepleri’nin faaliyetlerinin mercek altına alındığını günümüz teknolojisi de göz önünde bulundurularak bir yol haritası belirleyeceklerini açıklayan Osmanoğlu şunları söyledi: “ Enderun Mektepleri ilim ve feni bir arada tutarak devlet adamı yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bunun için alt yapı çalışmalarımız var. Enderun Mektebini çok iyi inceliyoruz. Arşive giriyoruz, bununla ilgili doneler topluyoruz ve bu dersleri verecek hocalarla iletişime geçiyoruz. Yakın zamanda da devlet bünyesinde oluşumu yapma taraftarıyız. Bu bizi şahsi kontrolümüzde olmasını isterim ama devlet özellikle Cumhurbaşkanlığı kendi bünyesine alırsa en azından FETÖ’nün okulları gibi örgütlerin okullarına sapmalar olmaz. Çünkü biz de kalıcı değiliz bu dünyada. Bizden sonra geleceklerin amacını niyetlerini bilemeyiz. O yüzden Cumhurbaşkanlığına bağlı bir Enderun Mektebi ya da gerekiyorsa Başkanlık Okulu adı altına olursa ki bizim gönlümüz bundan yana. Yetenek sınavlarına tabii tutularak Anadolu’da Türkiye’nin her yerinde olacaktır. Başkanlık sistemi gelirse eğer biraz oturmasını bekleyeceğiz izleyeceğiz ve ihtiyaç alanlarına göre sağlam başlayacağız.”