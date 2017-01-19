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FETÖ'ye 'Turan1' operasyonu

İzmir'in Beydağ ilçesinde Terör örgütü FETÖ/PDY üyelerine yönelik 'Turan 1' adı altında düzenlenen operasyonda, aralarında Zabıta Müdürünün de bulunduğu 4'ü kadın 10 kişi gözaltına alındı.

  • MUAMMER BAŞKAN-İZMİR
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Star muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütü FETÖ/PDY üyelerine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Beydağ İlçe Emniyet Müdürü Halit Bozkurt'un koordine ettiği  13 ayrı adrese eş zamanlı olarak opersyon düzenlendi.
 
Operasyon kapsamında, terör örgütü FETÖ/PDY'ye eleman kazandırmak, finans sağlamak ve üye olmak sularından yakalamaya yönelik gözaltı kararı çıkartılan aralarında zabıta  müdürünün de aralarında bulunduğu 4'ü kadın 10 kişi gözaltına alındı.
 
Örgüt üyeleri ile birlikte çok sayıda döküman ve digital  veriler ile bilgisayarlara el konuldu.
 
''Turan 1'' adı verilen operasyona, , Ödemiş, Tire, Kiraz , Bayındır ve Torbalı ilçe emniyet müdürlüğü görevlileri de destek verdi.
 
Şüphelilerin Beydağ İlçe Emniyet Müdürlüğünde sorgularının devam ettiği bildirildi

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