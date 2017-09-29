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FETÖ'ye yönelik Tekirdağ merkezli 32 ili kapsayan operasyonda 44 kişi gözaltına alındı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) askeri yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik Tekirdağ merkezli 32 ili kapsayan geniş çaplı operasyonda 44 kişi gözaltına alındı.

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Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geniş çaplı çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında, Tekirdağ ve 32 ilde adresleri tespit edilen aralarında muvazzaf, emekliye ayrılan, istifa eden, ihraç edilenlerin de bulundu subay, astsubay ve uzman çavuş, 100 kişiden 44'ü gözaltına alındı.

Aranan 56 kişinin yakalanması için operasyonların sürdüğü bildirildi.

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