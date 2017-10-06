FETÖ'nün Azerbaycan'daki kilit ismi Türkiye'ye girerken yakalandı
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Azerbaycan yapılanmasında önemli rol oynadığı tespit edilen F.Y. yakalandı..
- AA
Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, FETÖ'nün Azerbaycan yapılanmasının kilit isimlerinden F.Y. Türkiye'ye girişi sırasında hakkındaki yakalama kararı nedeniyle gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen F.Y. emniyete götürüldü.
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