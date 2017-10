Fi 2.sezon ne zaman yayınlanacak? Fi yeni sezona Çi fragmanı yayınladı

Fi dizisi yeni sezon ne zaman başlayacak? Fi,Çi,Pi adlı dizi hangi kanalda yayınlanacak? Yeni oyuncuları kimler? sorularının yanıtları ve yeni gelişmeleri bu haberimizde sizler için derledik. Yönetmenliğini Mert Baykal’ın yaptığı Fi izleyicileri için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Fi dizisi 2. sezona Çi adıyla devam edecek. İlk sezonu 12 bölüm yayınlanan Fi dizisinin merakla beklenen ikinci sezon fragmanı yayınlandı. Çi adıyla karşımıza çıkacak Fi'nin yeni sezonunda işler tersine dönüyor. Yayınlanan yeni sezon fragmanında aşkı uğruna her şeyini feda etmeye hazır olan Can Manay ile Duru'nun sevgili olduğu, Duru'dan ayrılan Deniz'in ise bitik olduğu görülüyor. Türkiye'nin en çok takip edilen dizisi arasında yer alan Fİ dizisinde başrolleri Serenay Sarıkaya, Ozan Güven, Berrak Tüzünataç, Büşra Develi ve Mehmet Günsür paylaşıyor. Fi'nin yayın tarihi değişti. Artık Perşembe günleri izleyicilerle buluşacak. İşte Fi Çi yeni sezon fragmanı...

Çi ikinci sezon 9 Kasım’da başlıyor

Azra Sarızeybek Kohen'in çok satan Fi, Çi, Pi üçlemesinin ilk kitabından Nüket Bıçakçı tarafından senaryolaştırılan Fi dizisinin ikinci sezonu Çi olarak devam edecek. Çi'nin yeni sezonunda olayların ilk sezondaki olayların tam tersine döndüğü görülüyor. Deniz'in Duru'dan ayrılmış kendini iyice salmış halde olduğu görülürken, Can Manay ile Duru'nun romantik anları izleyiciyi şaşırttı. Çi'nin yeni sezon fragmanında Can Manay'ın Duru'ya "Sen, benimsin seni asla bırakmayacağım" dediği, Duru'nun ise "Sende benim, beni asla bırakmayacaksın." dediği tanıtım şimdiden merak uyandırdı.

Çİ YENİ SEZON FRAGMANI İZLE

Fİ'NİN SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANMIŞTI?

Eti, yıllardır kendisine eziyet çektiren babasının ölümü ile rahatlarken, Özge de Sadık'ı yaralamasının üzerinden onun yanında beklemektedir. Murat Yılmaz'ın hala kendisine aşık olduğunu öğrenen Bilge, onu reddettikten sonra ofise geçer ve öğrenir ki Can Manay, ofisi kapatma kararı almıştır ve kendisi de dahil olmak üzere herkes işsiz kalmıştır. Deniz, Can'ın yaptıkları yüzünden sanat merkezi projesinden vazgeçer ve bunu öğrenen öğrenciler, Duru'yu sorumlu tutarak ona karşı çıkarlar. Sadık, Can'ın yeni kaldığı yere gider ve onu ofisini ve programını tekrar açması için zorlar. Bilge, Can Manay'ın son mektupunu televizyonda görür ve "yoruldum" demesini duyunca, onun yardıma ihtiyacı olduğunu düşünür hemen; çünkü yıllar önce annesi yorgunum dedikten sonra intihar etmiştir. Özge, yeni telefonunu alınca Furkan'ın en son gönderdiği mesajı sonunda görür ve Yıldız Kolhan'ın nasıl öldüğünü öğrenir. Duru'nun yıl sonu gösterisinde baş dansçı olmasına ekipteki herkes karşı çıkar ama Duru herkesten özür dilerse onu affedeceklerini söylerler. Duru da özür dilemeyi reddedince Deniz, Ceren'i baş dansçı yapar ve Duru duygusal bir çöküş yaşar. Özge, bütün öğrendiklerini videoya çeker ve internette paylaşır. Duru ise gösteriye çıkamayınca eve gider ve sonunda Can Manay'ın kapısını çalar. Can Manay onu "nihayet" diye karşıladıktan sonra, İkili geceyi birlikte geçirir.

Fİ DİZİSİ KONUSU

Bir adam bir kadını sever ve dünya değişir. Ama hayatı kökten değiştiren, aşkı değil, aşkına ulaşabilmek için cesaret edebildikleridir. O kişiye duyduğu aşkın acımasızlığında öylesine büyük fırtınalar başlatır ki, sonunda, dokunduğu her şeyi yıkar. Ve bazen... Hayatın kendini yenilemesi için önce her şeyin yıkılması şarttır.

Fİ SHOW TV'DE

Yayınlanan 12 bölümüyle internet televizyonu Puhu TV'de izleyicilerle buluşan Fi dizisi, Mart ayından itibaren yayın hayatına Show TV'de devam edecek. Dizinin Show TV'ye geçmesiyle ilgili Vatan Gazetesi'nden Oya Doğan'a konuşan Show TV Genel Yayın Yönetmeni Suavi Doğan, "Sen kanal yöneticisi olsan ve böyle kalitede bir dizi olsa almaz mıydın? Her şeyden öte kanalın marka değerine müthiş katkı sağlayacak bir iş. Açıkçası reytinglerinin de iyi olacağına inanıyorum. Mart'tan itibaren yayın hakları bizde olacak. Mart - Haziran arası diziyi yayınlayacağız. Dizi 60 dakika olduğu için, 26 bölümü her hafta iki bölümü birleştirerek ekrana getireceğiz. Sonuçta 13 haftada bitecek. Dizi devam ederse onları da satın alırız. Bu işin sektöre en önemli katkısı ise sözleşmesi oldu. Televizyonculuk açısından ilk defa denenen bir sistem bu. Sözleşmesi çok uzun sürdü. Aklımıza gelmeyen maddeler çıktı. Şimdi bu sözleşme bundan sonra yapılacak işler için örnek teşkil edecek." ifadelerini kullandı.

Fİ OYUNCU KADROSU

Can Manay (Ozan Güven), ülkenin en önde gelen psikiyatristi ve aynı zamanda en çok izlenen televizyon programının sunucusudur. Normal bir hayatı olan Can Manay, Duru ile tanıştığında ona karşı saplantılı bir aşk beslemeye başlar. Artık Duru'nun hayatını uzaktan izlemeye başlar.

Duru (Serenay Sarıkaya), bir konservatuar öğrencisidir ve tek hayali dans etmek, sahnede var olmaktır. Dizinin karakterlerinden birisi olan Deniz ile romantik bir ilişkisi vardır.

Deniz (Mehmet Günsür), üniversite hocası ve dans gösterileri hazırlayan bir kompozitördür. Aşık olduğu kadın Duru ile birlikte yaşamaktadır.

Özge Egeli (Berrak Tüzünataç), Can Manay ile ilgili gerçekleri ortaya çıkartmaya çalışan bir gazeteci ve aynı zamanda inatçı ve güçlü bir kadındır. Can Manay'ın gerçeklerini ortaya çıkarma isteği asistanlığını yaptığı gazetecinin geçirdiği kaza sonrası gerçekleşir.

Bilge Görgün (Büşra Develi), Can Manay'ın üniversitedeki psikoloji sınıfından çok başarılı bir öğrencidir. Pek sosyal birisi değil, çekingendir.