Fi Çi 7. yeni bölüm ne zaman? Çi 7. yeni bölüm fragmanı izle PUHU TV’de

Fi Çi 7. yeni bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak? Çi 7. yeni bölüm fragmanı izleme yolları dizinin fanları tarafından araştırılıyor. PUHU TV’nin internet yayıncılığında devrim yaratan dizisi Fi Çi 7. yeni bölüm 2.fragmanı yayınlandı. Fi 2. Sezon Çİ 7. Bölüm ön izleme olarak paylaşılan videoda, Eti ve Can arasında önemli bir konuşma geçiyor. Eti, Can’a yaptığı konuşmada gözdağı verirken, gerçeklere bir adım daha yaklaşan Can ne tepki veriyor? 6. bölümde Duru, Ece ile Deniz'in yakınlaşmasını öğrenmiş ve Ece'den intikam almaya çalışmıştı. Ece'nin dansta başarısızlığını, gizlice videoya aldıran Duru, sosyal medyada Ece'yi yine rezil etmişti. En son yılbaşından hemen önce 27 Aralık’ta ekrana gelen Fi’nin son bölümünde Duru’nun Deniz ve Ece arasında geçenleri öğrenmesi, bastırılmış duyguların açığa çıkmasını sağlamış, finale ise Bilge’nin tanık olduğu sahne damga vurmuştu.

Fİ 2. SEZON Çİ 7. YENİ BÖLÜM ÖNİZLEME

FİNAL NE ZAMAN?

Radyo Trafik Marmara'da “Yazarın Dilinden” programının bu haftaki konuğu, Psikolog – Yazar Azra Kohen oldu. Kohen, çok satan ‘Fi Çi Pi’ kitap üçlemesinden uyarlanan dizinin hayranlarına kötü haberi canlı yayında verdi! Kohen, “İnsanlar oturduğum yerden çok güzel para kazandığımızı düşünebilir. Amacım hiçbir zaman bir şey kazanmak olmadı. Bir şey yanlış gittiği zaman durdurmak için elimden geleni yapıyorum. İkinci sezonda sadece karakterler var ve o yüzden ikinci sezonda bitirilmesinin kararını aldım.” dedi.

Fİ Çİ 7. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Puhu TV tarafından gerçekleştirilen son dakika açıklamasına göre; Fİ Çİ 7. bölüm 19 Ocak Cuma akşamı saat 21.00’da Puhu TV ekranlarında yayınlanacak.

Fİ Çİ 7.YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Fİ DİZİSİ NASIL İZLENİR?

Bilindiği üzere Fi dizisi televizyondan yayınlanmıyor. İnternet üzerinden izlenecek olan Fi dizisi Puhu TV'den yayın hayatında devam ediyor.

Fİ Çİ DİZİSİ HAKKINDA

Bir adam bir kadını sever ve dünya değişir. Ama hayatı kökten değiştiren, aşkı değil, aşkına ulaşabilmek için cesaret edebildikleridir. O kişiye duyduğu aşkın acımasızlığında öylesine büyük fırtınalar başlatır ki, sonunda, dokunduğu her şeyi yıkar. Ve bazen.. Hayatın kendini yenilemesi için önce her şeyin yıkılması şarttır. Çok satan Fi - Çi - Pi üçlemesinden Nüket Bıçakçı tarafından senaryolaştırılan, tutkunun peşinden koşanların, yanma pahasına ateşe uçanların ve acıdan geçerek süregelen yaşama karşı dik duranların hikayesi Fi sadece puhutv'de.

Fİ Çİ 6. BÖLÜM ÖZETİ

Duru’nun Deniz ve Ece arasında geçenleri öğrenmesi bir dizi olayın başlangıcı olur. Can ise karşısında, birikmiş hesapları kapatmaya gelen eski düşmanı Sadık’ı bulur.

Çi 6. bölümüyle izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. Çİ 6. bölümde Duru, Ece ile Deniz'in yakınlaşmasını öğrendi ve Ece'den intikam almaya çalıştı. Ece'nin dansta başarısızlığını, gizlice videoya aldıran Duru, sosyal medyada Ece'yi yine rezil etti. Buna daha fazla katlanamayan Ece, dans grubundan ayrıldı ve sinirle oradan uzaklaştı. Ardından Ece'nin trafik kazası haberi herkesten önce Duru'yu üzdü. Ece ölecek mi sorusu izleyicinin soruları arasına girdi. Çİ 6. bölümde Özge ve Sadık'ın arasındaki bağı anlayan izleyecinin ise yüzü güldü.

Çİ yayınlanan son bölümde Duru ve Deniz'in ansızın yakınlaşması ise bölüme damga vurdu. Duru'yu sürekli gizli kameradan izleyen Can Manay bu yakınlaşmayı Eti'nin gelmesiyle izleyemez. Fakat, Can Manay bu yakınlaşmayı göremesede, en yakınında olduğu kişi bu yakınlaşmayı hiç beklenmedik anda görür. O isim Bilge'dir... Bilge yeni bölümde neler yapacak? Can Manay'a bu durumu söyleyecek mi? Söylerse Can Manay nasıl bir tepki verecek.