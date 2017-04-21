Fidye karşılığında kaçırılan İranlı vatandaş Nusaybin'de düzenlenen operasyonla kurtarıldı
İranlı vatandaş Nusaybin'de fidye karşılığında kaçırıldı. Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonla kurtarılan Z.M.'nin 83 gündür zincirlendiği belirlendi.
- Muammer Başkan
Yapılan operasyonla ilgili şu bilgilere yer verildi: İran vatandaşı A.M. isimli şahıs, kardeşi Z.M. isimli şahsın Nusaybin ilçesinde fidye karşılığında rehin tutularak işkence edildiği yönünde 20.04.2017 tarihinde Van Cumhuriyet Başsavcılığına müracaatta bulunmuş, konunun ögrenilmesinin ardından Nusaybin Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce çalışmaya başlanmış, olayın şüphelilerinin adres tespitinin yapılmasının ardından 21.04.2017 günü saat:05.00 sıralarında yapılan operasyonda; C.T, F.T, B.T., S.T, N.T., N.T., A.Ç., M.S.T isimli şahıslar yakalanmış, rehin tutulan Z.M. isim şahıs S.T. isimli şüphelinin ikametinde giriş kapısının arkasına 83 gündür zincirlenmiş vaziyette bulunmuş ve tedavisi için hastaneye kaldırılmıştır. Şüpheli şahıslar ile ilgili tahkikat devam etmektedir.
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