Fıkra gibi hırsızlık olayı: Tekirdağ’da, bir çeşmenin musluk başları çalındı Olay, Tekirdağ’ın Muratlı ilçesi tren garı mevkiinde meydana geldi. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarına (TCDD) ait kullanılır vaziyette bulunan çeşmenin musluk başlıkları, bazı kişi ve ya kişiler tarafından çalındı.