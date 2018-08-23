Fıkra gibi hırsızlık olayı: Tekirdağ’da, bir çeşmenin musluk başları çalındı
Olay, Tekirdağ’ın Muratlı ilçesi tren garı mevkiinde meydana geldi. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarına (TCDD) ait kullanılır vaziyette bulunan çeşmenin musluk başlıkları, bazı kişi ve ya kişiler tarafından çalındı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.