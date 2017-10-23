Filipinler'de DEAŞ'a yakın örgütün son kalesi ele geçirildi

Filipinler'de Mindanao eyaletine bağlı Marawi kentinde terör örgütü DEAŞ bağlantılı Maute örgütünün son kalesi konumundaki bir binanın ele geçirildiği bildirildi.

Adlarının açıklanmasını istemeyen iki güvenlik yetkilisi, 5 ay önce kuşatma altına alınan Marawi'de militanların son vuruşlarını yapmak için kullandığı, Lanao Gölü kenarındaki iki katlı binadan en az 40 cesedin çıkarıldığını söyledi.

Filipinler Savunma Bakanı Delfin Lorenzana da gazetecilere yaptığı açıklamada, Marawi'de Maute örgütünün "sonunun getirildiğini" belirtti.

Lorenzana, "Bunlar Mautelerden geriye kalanlardı, bir binada kıstırıldılar, çatışma çıktı ve sonları getirildi." diye konuştu.

Militanların rehin tuttuğu kişilerin birkaç gün önce kurtarıldığına işaret eden Lorenzana, "Marawi'de artık militan yok." dedi.

Bu arada ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Filipinler ordusunu Marawi'deki başarısından ötürü kutladı.

Mattis, 10 Güneydoğu Asya ülkesinden mevkidaşlarıyla yapacağı toplantıdan önce uçakta kendisine eşlik eden gazetecilere yaptığı açıklamada, Filipinler silahlı kuvvetlerinin Marawi'deki başarısı için, "Filipinler ordusu, teröristlere çok önemli bir mesaj gönderdi." değerlendirmesinde bulundu.

Filipinler ordusu 23 Mayıs'ta, ABD'nin başına 5 milyon dolar ödül koyduğu, Ebu Seyyaf terör örgütü elebaşlarından İsnilon Hapilon'a yönelik operasyon düzenlemiş, askerlerle çatışmaya giren DEAŞ bağlantılı Maute örgütü militanları Marawi'yi kuşatmıştı. Çıkan çatışmaların ardından Duterte, 23 Mayıs'ta Marawi'de "kalkışma olduğu" gerekçesiyle anayasanın kendisine verdiği yetkiye dayanarak eyalette 60 günlük sıkıyönetim ilan etmişti. İki ay süren çatışmaların ardından 22 Temmuz'da olağanüstü halin süresi yıl sonuna kadar uzatılmıştı.