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Selendi'de yol çöktü, otomobil çukura düştü

Manisa'nın Selendi ilçesinde bir otomobil seyir halindeyken aniden çöken yolda oluşan çukura düştü.

  • İHA
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Kaza, saat 17.10 sıralarında Merkez Yeni Cami Mahallesi Şehit Savcı Ethem Ekim Caddesi üzerinde meydana geldi. Ahmet Çelik idaresindeki 20 P 6154 plakalı otomobil caddede ilerlerken kanalizasyon için kazılıp daha sonra doldurulan yol yağmurun da etkisiyle çöktü. Korku içinde aracından çıkan Ahmet Çelik, durumu yetkililere bildirdi. Yola kanalizasyon sistemini döşeyen özel firma yetkilileri, çukura düşen aracı çıkararak, yolun çöken kısımlarını doldurdu. Yolu kullanan bazı sürücüler, sık sık bu tarz çökmeler yaşandığını belirterek, yetkililerin bu duruma bir an önce çözüm bulmasını istedi.

 

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